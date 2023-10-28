طوفان الاقصى| عمليات جراحية على ضوء الهاتف في مستشفيات غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 28 2023 - 10:06

طوفان الاقصى| عمليات جراحية على ضوء الهاتف في مستشفيات غزة

منذ 24 mins 28 October، 2023
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة