مراسل المنار: شهيدان ومصابون في قصف مدفعية الاحتلال على بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2025 - 16:14

مراسل المنار: شهيدان ومصابون في قصف مدفعية الاحتلال على بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس

منذ 1 ساعة 21 March، 2025
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