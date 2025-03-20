العدو الاسرائيلي دمر كل مركبات الخدمات الطبية في شمال قطاع غزة ولا يوجد هناك إلا سيارة إسعاف واحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 23:56

العدو الاسرائيلي دمر كل مركبات الخدمات الطبية في شمال قطاع غزة ولا يوجد هناك إلا سيارة إسعاف واحدة

منذ 17 mins 20 March، 2025
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