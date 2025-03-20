الثلوج غطت مرتفعات الضنية وقطعت طرقات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 15:06

الثلوج غطت مرتفعات الضنية وقطعت طرقات

منذ 28 mins 20 March، 2025
الضنية
الضنية
لبنان

غطت الثلوج التي تساقطت في الساعات الماضية، مرتفعات الضنية كافة، ابتداء من ارتفاع الف متر فوق سطح البحر، وادت الى اغلاق الطريق الرئيسية التي تربط بين الضنية والهرمل بسبب تراكم الثلوج عليها.

وترافق تساقط الثلوج مع هطول غزير للامطار في المناطق الوسطى والساحلية مصحوبا بحبات برد، ما ادى الى تشكل سيول على الطرقات وفي تجمع مياه الامطار عليها ما اعاق حركة السير لبعض الوقت في مناطق مختلفة.

وتزامن ذلك مع طقس بارد وهبوط درجات الحرارة الى ما دون الصفر في المناطق الجبلية والمرتفعات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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