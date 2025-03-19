وسائل اعلام يمنية : عدوان أمريكي استهدف بـ4 غارات منطقة العصايد في مديرية الصفراء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 00:28

وسائل اعلام يمنية : عدوان أمريكي استهدف بـ4 غارات منطقة العصايد في مديرية الصفراء

منذ 31 mins 18 March، 2025
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