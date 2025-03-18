رئيس الوزراء الأردني: حرب “إسرائيل” على غزة هي حرب على الإنسانية وكل المجتمع الدولي معني بوقف هذا التوحش الذي طال الأطفال والنساء والعزل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2025 - 13:34

رئيس الوزراء الأردني: حرب “إسرائيل” على غزة هي حرب على الإنسانية وكل المجتمع الدولي معني بوقف هذا التوحش الذي طال الأطفال والنساء والعزل

منذ 12 mins 18 March، 2025
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