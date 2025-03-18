الصحة اللبنانية: 7 شهداء و52 جريحا حصيلة التطورات على الحدود اللبنانية السورية في اليومين الأخيرين

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان في بيان له مساء يوم الاثنين أن “حصيلة تطورات اليومين الأخيرين على الحدود اللبنانية – السورية أدت إلى استشهاد سبعة مواطنين وجرح اثنين وخمسين آخرين”.

ولفت البيان الى ان الحصيلة هي وفق الآتي:

– سقط اليوم ستة شهداء وجرح اثنان وأربعون آخرون.

– سقط أمس شهيد يبلغ من العمر خمسة عشر عاما وجرح عشرة أشخاص من بينهم طفلة عمرها اربع سنوات.

ودعت وزارة الصحة “كل المستشفيات وبخاصة القريبة من مناطق الاعتداءات، إلى ضرورة استقبال جميع الجرحى بالسرعة القصوى”، ولفتت إلى “تأمين العلاج على نفقة وزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام