وزارة الصحة تنشر حصيلة الشهداء والجرحى الذين سقطوا يوم أمس:24 شهيدًا و134 جريحًا

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة الحصيلة الإجمالية للاعتداءات “الإسرائيلية” يوم أمس، خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان، حيث سقط 24 شهيدًا، من بينهم ست نساء، وأُصيب 134 شخصًا، من بينهم 14 امرأة 12 طفلًا.

تجدر الإشارة إلى أن غرفة عمليات وزارة الصحة العامة كانت، طيلة ساعات نهار أمس، على تنسيق وثيق مع كافة الجهات المعنية، لا سيما المستشفيات والجهات الإسعافية الموجودة على الأرض، لتأمين نقل كل جريح بأسرع وقت ممكن إلى أقرب مستشفى متاح، حيث يتوافر العلاج اللازم.

وفي ما يلي الحصيلة التفصيلية للشهداء والجرحى:

– عيترون: خمسة شهداء وثلاثة عشر جريحا

– حولا: ثلاثة شهداء واربع وعشرون جريحا

– مركبا: أربعة شهداء واثنا عشر جريحا

– كفركلا: أربعة شهداء وثلاثة وعشرون جريحا

– العديسة: شهيدين وستة عشر جريحا

– بليدا: شهيد وجريحان

– الضهيرة: عسكري شهيد.

– ميس الجبل: ثلاثة شهداء وثلاثة عشر جريحا

– بني حيان: جريحان

– مارون الراس: عشرة جرحى

– بنت جبيل: جريح

– عيناتا: جريح

– وادي السلوقي: جريح

– بيت ياحون: جريح

– شقرا: جريح

– دير ميماس: جريح

– رب تلاتين: شهيد وجريحان

– الطيبة: جريحان

– يارون: سبعة جرحى

– طلوسة: جريح

– عيتا الشعب: جريح.

المصدر: الصحة اللبنانية