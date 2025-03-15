بري تابع المستجدات مع رئيس الحكومة واستقبل وزير الإتصالات ورئيس هيئة الشراء العام

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري المستجدات مع رئيس الحكومة واستقبل وزير الاتصالات ورئيس هيئة الشراء العام.

واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لبنود وقف إطلاق النار والقرار 1701.

كما تابع الرئيس بري أيضاً المستجدات والشؤون المتعلقة بأوضاع قطاع الاتصالات خلال استقباله وزير الاتصالات شارل الحاج.

وكان رئيس المجلس قد استقبل رئيس هيئة الشراء العام في لبنان الدكتور جان العلية، وتناول اللقاء قانون الشراء العام وضرورة تطبيقه.

المصدر: الوكالة الوطنية