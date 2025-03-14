بيان مشترك للصين وروسيا وإيران: نشدد على أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٣١ بما في ذلك جدوله الزمني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 14 2025 - 09:32

بيان مشترك للصين وروسيا وإيران: نشدد على أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٣١ بما في ذلك جدوله الزمني

منذ 11 mins 14 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة