الخارجية الإيرانية: واشنطن مدمنة على سياسة العقوبات ضد الدول وهذا انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلام والأمن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2025 - 07:56

الخارجية الإيرانية: واشنطن مدمنة على سياسة العقوبات ضد الدول وهذا انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلام والأمن

منذ 2 ساعة 14 March، 2025
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