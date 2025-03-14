وول ستريت جورنال عن مجلس الأمن القومي الأمريكي: ترامب يسعى لإقناع موسكو بالموافقة على وقف إطلاق النار لـ30 يوما – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2025 - 06:20

وول ستريت جورنال عن مجلس الأمن القومي الأمريكي: ترامب يسعى لإقناع موسكو بالموافقة على وقف إطلاق النار لـ30 يوما

منذ 47 mins 14 March، 2025
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