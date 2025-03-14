رويترز: العقود الفورية للذهب تسجل ارتفاعا قياسيا عند 2990.09 دولار للأوقية مدفوعة بمخاوف الرسوم الجمركية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2025 - 04:42

رويترز: العقود الفورية للذهب تسجل ارتفاعا قياسيا عند 2990.09 دولار للأوقية مدفوعة بمخاوف الرسوم الجمركية

منذ 1 ساعة 14 March، 2025
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