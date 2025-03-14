واشنطن بوست: اعتقاله لم يكن مفاجئا في ظل حكم إدارة ترامب التي جعلت من قمع الاحتجاجات الطلابية جزءا من حملتها الانتخابية وخطابها السياسي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2025 - 03:02

واشنطن بوست: اعتقاله لم يكن مفاجئا في ظل حكم إدارة ترامب التي جعلت من قمع الاحتجاجات الطلابية جزءا من حملتها الانتخابية وخطابها السياسي

منذ 46 mins 14 March، 2025
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