الرئيس عون يطالب جيفرز بالضغط على “إسرائيل” لإعادة الأسرى اللبنانيين

طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون من رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال الحربية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز “الضغط على إسرائيل لتطبيق الاتفاق والانسحاب من التلال الخمس وإعادة الأسرى اللبنانيين”، وذلك خلال اجتماعٍ في قصر بعبدا قبيل اجتماع اللجنة في الناقورة عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.

في السياق، أعلنت صحيفة الأخبار أنه من المقرر أن تفرج “إسرائيل” عن ستة أسرى مدنيين لبنانيين لديها (من أصل 11) عصر اليوم عند معبر رأس الناقورة، بعد انتهاء اجتماع اللجنة.

كذلك، أشارت إلى أنه من المتوقع أن تكشف المبعوثة الأميركية الخاصة للبنان مورغان أورتاغوس في مقابلة تلفزيونية، اليوم، عن مستجدات تتعلق بملف أسرى حزب الله ومصير الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس.

ولم تتوقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في السابع والعشرين من تشرين الثاني الفائت، وآخرها كان يوم أمس، حيث نشرت قيادة الجيش بياناً كشفت فيه أنه «بتاريخ 9/3/2025، وبعدما فُقِد الاتصال مع أحد عسكريي الجيش، ونتيجة المتابعة والتحقق، تبيّن أن عناصر من القوات الإسرائيلية المعادية أطلقوا النار عليه أثناء وجوده باللباس المدني في خراج بلدة كفرشوبا عند الحدود الجنوبية، ما أدّى إلى إصابته بجروح، ثم نقلوه إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: الأخبار