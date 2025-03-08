مصادر فلسطينية: مواجهات بين الشبان وقوات العدو في بلدة بيت أمر شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2025 - 13:10

مصادر فلسطينية: مواجهات بين الشبان وقوات العدو في بلدة بيت أمر شمال الخليل

منذ 17 mins 8 March، 2025
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