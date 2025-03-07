غزة | شهداء إثر عدوان استهدف الشجاعية وشرقي خانيونس وجمود في المفاوضات

في اليوم الـ48 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قالت إذاعة الاحتلال إن “الاتصالات الرامية إلى استئناف مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى دخلت في حالة جمود”. تزامن ذلك مع إطلاق آليات جيش الاحتلال النار، صوب شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس جنوبيّ القطاع، كما استشهد مواطنان اثنان جراء قصف مسيّرة معادية مجموعة من الفلسطينيين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. فيما تزداد المعاناة الإنسانية لأهالي غزة سوءاً، خصوصا خلال أيام شهر رمضان، وذلك مع استمرار منع إدخال المساعدات. في حين طلب مبعوث الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، من كيان العدو “إرجاء استئناف للحرب على غزة، في محاولة لإحداث اختراق في المحادثات”، حسب قوله.

واستعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع المبعوث الأميركي الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وأكد تطلع بلاده لمواصلة التفاعل الإيجابي مع واشنطن لطرح مزايا الخطة بشكل متكامل.

وقالت الخارجية إن عبد العاطي استعرض خلال اتصال هاتفي بين الجانبين أمس الخميس، “الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة متناولا عناصرها ومراحلها المختلفة”، مشيرة إلى أن الوزير أبرز “ما تحظى به الخطة من إجماع عربي كامل على النحو الذي عكسته القمة العربية التي استضافتها القاهرة في 4 آذار/ مارس الجاري”.

وأكد عبد العاطي تطلع بلاده لمواصلة “التفاعل الإيجابي والبناء” مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته، “لاستعراض الخطة ومزاياها بشكل متكامل”، حسب تعبيره.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، نقلاً عن مصادر، أن “واشنطن اقترحت استئناف المساعدات وتمديد وقف إطلاق النار في غزة لشهرين”، لافتة إلى أن “المقترح الأميركي يأتي مقابل إطلاق سراح الرهائن المتبقين بمن فيهم الرهينة الأميركي”.

وأضاف المصادر أن “المقترح الأميركي كان ضمن خيارات تمت مناقشتها بين مسؤولين أميركيين و”حماس” في الدوحة”، وأن “اقتراح ويتكوف تمديد وقف إطلاق النار لنحو 50 يوما هو من الخيارات المطروحة”.

لكن المصادر نفسها أشارت إلى أن “حماس رفضت قبول اقتراح ويتكوف لكنها لم تفصح بعد عن موقفها من باقي الخيارات”، حسب زعمها، مؤكدة أن “حماس تصر على انسحاب إسرائيلي كامل ووقف دائم للحرب تزامناً مع الإفراج عن الرهائن”.

هذه المعلومات التي نقلتها الصحيفة الأميركية تزامنت مع أخرى نقلها موقع أكسيوس الأميركي، نقلا عن مسؤول صهيوني، بأن “وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، اعترض في مكالمة متوترة مع مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب على محادثات سرية بين واشنطن وحركة حماس”، حسب قول المسؤول. وبحسب الموقع، فإن ديرمر “اعترض على تقديم مبعوث ترامب مقترحات لحركة حماس دون موافقة “إسرائيل””.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الناطق العسكري باسم كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) أبو عبيدة، في كلمة هي الأولى بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنصل العدو من بدء تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية منه، أن ” “المقاومة الفلسطينية التزمت أمام العالم والوسطاء باتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى في غزة بكل تفاصيلها، وما زلنا نلتزم بالاتفاق حقناً لدماء شعبنا ورغبة لسحب الذرائع واحتراما لتعهدات الوسطاء”.

وأضاف أن “العدو تنصل من الكثير من التزاماته التي هي حقوق أساسية لشعبنا من بينها الإغاثة والإيواء، ومارس البلطجة والتسويف والعربدة، إذ أن قيادة العدو تحاول التنصل من الاتفاق سعياً من رئيس الحكومة لتغليب المصلحة الحزبية على حياة أسراه”.

ولفت أبو عبيدة إلى أن “قيادة العدو ما تزال تحاول التنصل من الاتفاق سعيا للحصول على غطاء أميركي لممارسة العدوان على شعبنا، والعالم شاهد كيف نكل العدو وما زال بأسرى شعبنا الذين يروون شهادات فظيعة عن المعاملة الإجرامية، وأيضا شاهد الحالة الصحية الجيدة لأسرى العدو رغم صعوبة الحفاظ على حياتهم في ظل الحرب الهمجية”.

وشدد على أن “ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه بالتهديدات والحيل. أقصر الطرق هو لجم العدو وإلزامه بما وقع عليه، إذ أن تهديدات العدو بالحرب لن تحقق له سوى الخيبة ولن تؤدي إلى الإفراج عن أسراه. نحذر عائلات أسرى الاحتلال بأن لدينا إثبات حياة حتى اليوم لمن تبقى من الأسرى الأحياء، والاحتلال هو الذي يتسبب بمقتل أسراه فضلا عن معاناتهم وتنصله من التفاهمات”.

وذكر أبو عبيدة، أن “المقاومة في حالة رفع جهوزية استعدادا لكافة الاحتمالات، ولديها ما يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة، وتهديدات العدو بالعودة للقتال لن يدفعنا إلى للعودة لكسر ما تبقى من هيبته، وأي تصعيد للعدوان على أهلنا سيؤدي إلى مقتل عدد من أسرى العدو”.

وختم بالقول “نتوجه بالتحية لإخواننا باليمن على موقفهم الذي أعلنوا فيه استمرار قرار الإسناد والجهوزية لضرب العدو، ونحيي أبناء شعبنا في مخيمات الضفة وصمودهم في وجه العدوان، وتحية لشعبنا العظيم في غزة والضفة وتحية لأرواح شهدائنا وللجرحى والمصابين والنازحين قسرا من منازلهم”.

المصدر: مواقع إخبارية