نتنياهو وكاتس يوجهان جيش الاحتلال للاستعداد لـ”حماية” دروز جرمانا في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2025 - 23:58

نتنياهو وكاتس يوجهان جيش الاحتلال للاستعداد لـ”حماية” دروز جرمانا في سوريا

منذ 19 mins 1 March، 2025
نتانياهو
عربي وإقليمي - كيان العدو

أصدر رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس تعليماتهما لقوات جيش الاحتلال بالاستعداد للدفاع عن منطقة جرمانا الدرزية الواقعة في ضواحي دمشق والتي تتعرض حاليا لهجوم من قبل قوات النظام السوري، بحسب زعمهما.

وجاء في التعليمات، التالي “أصدرنا تعليماتنا للجيش الإسرائيلي بالاستعداد وتوجيه رسالة تحذيرية حادة وواضحة: إذا أقدم النظام على مساس بالدروز فإننا سنمسه”.

وأضافت التعليمات “إننا ملتزمون تجاه إخواننا الدروز في إسرائيل ببذل كل ما في وسعنا لمنع المساس بإخوانهم الدروز في سوريا، وسنتخذ كل الخطوات اللازمة للحفاظ على أمنهم”.

المصدر: يونيوز

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