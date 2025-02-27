“ألفا” تعلن عودة العمل في 5 محطات بالمنطقة الحدودية الجنوبية

أعلنت شركة “ألفا” في بيان أنها “أعادت العمل في 5 محطات في المنطقة الحدودية الجنوبية، في سياق الخطة التي وضعتها لإصلاح ما دمّرته الحرب الإسرائيلية”، وتتوزع المحطات وفق الآتي:

محطة إبل: تغطي مناطق إبل السقي، وأجزاء من الخيام ودبين.

محطة مرج: تغطي أجزاء من مرجعيون ودبين.

محطة الرشيدية: تغطي الرشيدية وأجزاء من الحوش ودير قانون رأس العين.

محطة البطم: تغطي جبال البطم وأجزاء من صديقين.

محطة أرنون: تغطي أرنون وأجزاء من دير ميماس.

ولفتت “ألفا” إلى أنها “ستعمل في الأيام القليلة المقبلة، على إعادة العمل بمحطات أخرى تضررت في الحرب في المناطق الحدودية”.

المصدر: مواقع