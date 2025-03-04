ألفا” تواصل تنفيذ خطة إعادة تشغيل محطاتها

أعلنت شركة “ألفا” في بيان لها أنها تواصل تنفيذ خطة إعادة تشغيل محطاتها في المنطقة الحدودية الجنوبية التي تأثرت جراء الحرب الإسرائيلية. وأوضحت الشركة أنها أعدت أربع محطات جديدة في الخدمة، وهي:

محطة الخيام : التي تغطي مناطق الخيام والماري وحلتا وأجزاء من الوزاني وبرج الملوك والقليعة وأطراف كفركلا.

: التي تغطي مناطق الخيام والماري وحلتا وأجزاء من الوزاني وبرج الملوك والقليعة وأطراف كفركلا. محطة الطيبة : التي تغطي منطقة الطيبة وجزءًا من دير سريان.

: التي تغطي منطقة الطيبة وجزءًا من دير سريان. محطة حداثا : التي تغطي مناطق حداثا وعيتا الجبل وأغلب الطيري، بالإضافة إلى جزئية من كونين وعيناتا.

: التي تغطي مناطق حداثا وعيتا الجبل وأغلب الطيري، بالإضافة إلى جزئية من كونين وعيناتا. محطة بيت ليف: التي تغطي مناطق بيت ليف وياطر ورشاف.

وأضافت “ألفا” أن هذه المحطات الأربع تضاف إلى المحطات الخمس التي أعادت الشركة تشغيلها الأسبوع الماضي، وهي محطات أبل ومرج والرشيدية والبطم وأرنون.