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February 27 2025 - 08:18

أوكرانيا | زيلينسكي يؤكد تمسك بلاده بالضمانات الأمنية قبيل زيارته لواشنطن

منذ 2 ساعة 27 February، 2025
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
أخبار دولية - اوكرانيا

جدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تمسك بلاده بالحصول على ضمانات أمنية من الدول الغربية، وذلك قبيل زيارة الى واشنطن لإنجاز اتفاق بشأن استغلال الولايات المتحدة لموارد بلاده المعدنية.

وقال زيلينسكي في تصريحه اليومي عبر منصات التواصل الاجتماعي إنّ “الضمانات بشأن السلام والأمن هي أساسية للحؤول دون أن تدمّر روسيا حياة الأمم الأخرى”.

وأضاف “من المهم بالنسبة لي ولنا جميعًا في العالم، ألا تتوقف مساعدة الولايات المتحدة”.

هذا ويُتوقع أن يتوقع أن يزور الرئيس الأوكراني واشنطن الجمعة لانجاز اتفاق-إطار يتيح للولايات المتحدة استغلال موارد بلاده الطبيعية.

المصدر: وكالات

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