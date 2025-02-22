رئيس الوزراء الفرنسي يحذر من تهديدات أوكرانيا ويعلق على نظام التقاعد

حذر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، من خطورة الوضع المتعلق بالحرب في أوكرانيا، قائلاً: “كنا نعتقد أننا في عالم آمن، وفجأة أصبحنا في عالم حيث أصبحت أسوأ التهديدات ممكنة”.

وأضاف بايرو في تصريحات له بعد اجتماعات في باريس مع كبار المسؤولين الحكوميين: “ما كان لا يمكن تصوره حتى الأمس لم يعد كذلك، والشيء الوحيد الذي نعرفه هو أنه يتعين توفير الوسائل اللازمة لمواجهة هذا التهديد”.

وأكد بايرو أن فرنسا ليست وحدها في مواجهة هذه التحديات، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يجب أن يُنظر فيه على النطاق الأوروبي، معتبراً أن أوروبا لم تكن تدرك حتى الآن أنها ستضطر لمواجهة مثل هذه المخاطر. كما شدد على أن أوروبا كانت تعتقد أنها محمية من قبل الولايات المتحدة، وكانت ترى التحالف معها جديرًا بالثقة.

وفيما يتعلق بنظام التقاعد في فرنسا، أشار بايرو إلى أن تقريرًا من محكمة المحاسبات أكد على التحليلات التي كان قد طرحها سابقًا حول عدم توازن النظام، قائلاً: “النظام لم يعد متوازنًا الآن، وتم الحفاظ عليه فقط بفضل مساهمة كبيرة من الدولة”.

بايرو أيضًا تحدث عن الانتقادات التي وجهها الزعماء الاشتراكيون ضد حكومته بشأن إصلاح نظام التقاعد، موضحًا أنه كان يتوقع مناقشات أقل حدة، وأضاف: “الاتهام بالاندماج الأيديولوجي مع اليمين المتطرف كان قويًا بعض الشيء، وكان ذلك في لحظة محتدمة”.

المصدر: وكالات