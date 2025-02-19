الوزيرة الزين: لا إمكانية لاكتمال السيادة بمفهومها الشامل من دون السيادة العلمية

قالت وزيرة البيئة في الحكومة اللبنانية تمارا الزين “في البيان الوزاري، إضافة الى الشق البيئي والمناخي وإعادة التأهيل البيئي في المناطق التي استهدفها العدوان الإسرائيلي ورغم ضرورة الاقتضاب، طلبتُ إدراج البحث العلمي كقطاع يتوجب تعزيزه”.

وأضافت الزين في حديث لها الاربعاء “نريد دولة تعمل على مجابهة المخاطر الناجمة عن اضطراب المناخ والكوارث الطبيعية وتعالج الأزمات البيئية المتوارثة منذ عقود”، وتابعت “نشدد على التعافي البيئي بجوانبه كافة والعمل على التأهيل البيئي وبخاصة في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي الذي أحرق آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية والغابات والأحراج واستخدم أسلحة تسببت بضرر طويل الأمد في الطبيعة والنظم الايكولوجية وضمن جهود إعادة الإعمار”، وقالت “نريد دولة تراعي الأبعاد البيئية، بدءا من معالجة الردميات، وصولا إلى اعتماد خطط إعمار أكثر استدامة”.

واشارت الزين الى انه “نريد دولة تعزز منظومة البحث العلمي، لا سيما المجلس الوطني للبحوث العلمية مما يساهم في إشراك الباحثات والباحثين اللبنانيين في إيجاد حلول للتحديات المحلية ومواكبة التخطيط والسياسات العامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة لبنان على خارطة إنتاج المعرفة”، واعتبرت ان “لا إمكانية لاكتمال السيادة بمفهومها الشامل من دون السيادة العلمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام