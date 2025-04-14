الزين: لإيجاد حل مستدام للمياه الآسنة وإزالة الأضرار البيئية والصحية الناتجة عنها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2025 - 19:40

الزين: لإيجاد حل مستدام للمياه الآسنة وإزالة الأضرار البيئية والصحية الناتجة عنها

منذ 24 mins 14 April، 2025
تمارا الزين
لبنان

تفقدت وزيرة البيئة في الحكومة اللبنانية تمارا الزين يوم الاثنين محطة التكرير في بلدة إيعات التي أنشئت لمعالجة مياه الصرف الصحي لمدينة بعلبك وعدد من القرى والبلدات المجاورة.

ورافق الزين في الجولة وفد منظمة “اليونسف” ضم رئيس قسم المياه والصرف الصحي والنظافة دومينيك بورتيو والأخصائية في المياه والنظافة الصحية جوانا سعادة والسيد سلام عيد.

وإطلعت الزين على المشاكل التي تعانيها محطة التكرير، وشددت على “ضرورة إيجاد حل مستدام للمياه الآسنة وازالة الاضرار البيئية والصحية الناتجة عنها”، واكدت “أهمية التعاون مع الجهات المانحة وخصوصاً اليونيسيف ومؤسسات الدولة المعنية بإدارة هذا الملف لتأمين استدامة العمل في المحطة حتى بعد توقف التمويل الخارجي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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