الوزيرة الزين: استنادا إلى القانون الدولي على “إسرائيل” أن تدفع لإعادة إعمار لبنان

أكدت وزيرة البيئة في الحكومة اللبنانية تمارا الزين ان “على إسرائيل أن تدفع لإعادة إعمار لبنان، استنادا إلى القانون الدولي الذي ينص على أن من يلوث هو من يعوض”، وتابعت “لكن سبق ورفضت إسرائيل التعويض بعد قصفها معمل الجية في حرب تموز 2006، رغم إقرار الأمم المتحدة 850 مليون دولار للبنان”.

ولفتت الزين في حديث تلفزيوني لها يوم الإثنين إنه “في موضوع إعادة الإعمار والمؤتمر الذي سيعقد في هذا الإطار، فالتوجه لدى الرؤساء الثلاثة يقضي بتجنب القروض والتركيز على الهبات”، وأكدت أن “الجيش الإسرائيلي بتعدياته يحرج الجيش اللبناني والدولة اللبنانية”، وشددت على أن “الأولوية حاليا هي للإنسحاب الإسرائيلي ثم إعادة الإعمار”، وتابعت “لاحقا، نرتب أمورنا الداخلية بين بعضنا البعض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام