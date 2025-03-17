الوزيرة الزين: استنادا إلى القانون الدولي على “إسرائيل” أن تدفع لإعادة إعمار لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2025 - 20:42

الوزيرة الزين: استنادا إلى القانون الدولي على “إسرائيل” أن تدفع لإعادة إعمار لبنان

منذ 56 mins 17 March، 2025
تمارا الزين
لبنان

أكدت وزيرة البيئة في الحكومة اللبنانية تمارا الزين ان “على إسرائيل أن تدفع لإعادة إعمار لبنان، استنادا إلى القانون الدولي الذي ينص على أن من يلوث هو من يعوض”، وتابعت “لكن سبق ورفضت إسرائيل التعويض بعد قصفها معمل الجية في حرب تموز 2006، رغم إقرار الأمم المتحدة 850 مليون دولار للبنان”.

ولفتت الزين في حديث تلفزيوني لها يوم الإثنين إنه “في موضوع إعادة الإعمار والمؤتمر الذي سيعقد في هذا الإطار، فالتوجه لدى الرؤساء الثلاثة يقضي بتجنب القروض والتركيز على الهبات”، وأكدت أن “الجيش الإسرائيلي بتعدياته يحرج الجيش اللبناني والدولة اللبنانية”، وشددت على أن “الأولوية حاليا هي للإنسحاب الإسرائيلي ثم إعادة الإعمار”، وتابعت “لاحقا، نرتب أمورنا الداخلية بين بعضنا البعض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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