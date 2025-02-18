فرنسا | اجتماع باريس جدد التأكيد أن أوكرانيا تستحق “السلام عبر القوة”

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي انطونيو كوستا في رسالة مشتركة، أن الاجتماع الطارئ الذي عقده القادة الأوروبيون الإثنين في باريس “جدد التأكيد أنّ أوكرانيا تستحق السلام عبر القوة”.

وقال المسؤولان الأوروبيان إنّ “أوكرانيا تستحق السلام عبر القوة، سلاما يحترم استقلالها وسيادتها ووحدة اراضيها”.

وأكّدا أن “أوروبا تتحمل بالكامل حصتها من المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وفي الوقت نفسه، نحتاج الى تعزيز الدفاع في أوروبا”.

هذا وضم اجتماع باريس إضافة الى فون دير لايين وكوستا، العديد من قادة الدول الرئيسية في الاتحاد الاوروبي والامين العام لحلف شمال الاطلسي مارك روته.

المصدر: وكالات