بلدية غزة: رغم وقف إطلاق النار لم يتم إدخال الآليات الثقيلة والمعدات اللازمة ومواد البناء والأدوات الضرورية لصيانة خطوط المياه والصرف الصحي ومازال هناك نقص كبير في عدد المولدات والوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 02:34

بلدية غزة: رغم وقف إطلاق النار لم يتم إدخال الآليات الثقيلة والمعدات اللازمة ومواد البناء والأدوات الضرورية لصيانة خطوط المياه والصرف الصحي ومازال هناك نقص كبير في عدد المولدات والوقود

منذ 1 ساعة 4 February، 2025
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