قوات الاحتلال تدهم بنايات سكنية عقب اقتحام بلدة كفر عقب شمالي القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 00:58

قوات الاحتلال تدهم بنايات سكنية عقب اقتحام بلدة كفر عقب شمالي القدس

منذ 26 mins 4 February، 2025
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