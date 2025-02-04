رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض: من المتوقع أن يصدر ترمب أمرا تنفيذيا الثلاثاء بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان الأممي وحظر تمويل الأونروا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 00:56

رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض: من المتوقع أن يصدر ترمب أمرا تنفيذيا الثلاثاء بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان الأممي وحظر تمويل الأونروا

منذ 1 ساعة 3 February، 2025
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