المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس ترامب وإدارته ملتزمون بإعادة كل الأسرى بغزة وفريقه يعمل بجد لهذه الغاية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 3 2025 - 23:20

المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس ترامب وإدارته ملتزمون بإعادة كل الأسرى بغزة وفريقه يعمل بجد لهذه الغاية

منذ 6 mins 3 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة