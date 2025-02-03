السيد فيصل شكر: الكيان الصهيوني والاستكبار الأميركي الى زوال

أكد نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر ان “زوال الكيان الصهيوني المؤقت ومن خلفه الاستكبار الاميركي آت لا محالة”، وتابع “هذا وعد الله تعالى الذي لا يخلف وعده”.

كلام السيد شكر جاء الاثنين خلال تشييع الشهيد الشهيد بلال حسن صقر “ملاك” في مدينة الهرمل البقاعية، وحُمل النعش خلال التشييع على وقع موسيقى كشافة الإمام المهدي(عج) التي عزفت لحن الشهادة ونشيد حزب الله، كما أدت ثلة أخرى التحية وقسم الوفاء والبيعة.

ولف النعش الطاهر براية مقام الإمام علي الرضا(ع) من قبل ممثلين عن العتبة الرضوية المقدسة الذين شاركوا في المراسم بحضور فعاليات علمائية وسياسية واجتماعية وحشد من الأهالي.

بعدها أمّ الشيخ ماجد صقر الصلاة على الجثمان الطاهر قبل أن يشيع إلى روضة مدينة الهرمل ليوارى الثرى إلى جانب من سبقه من إخوانه الشهداء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام