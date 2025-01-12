السيد فيصل شكر: حزب الله خرج من المعركة الأخيرة أشد وأقوى

أكد نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر ان “حزب الله خرج من المعركة الاخيرة أشد وأقوى”، وتابع “نحن قدمنا الغالي والنفيس من أجل عزة هذه الأمة وزودا عن مجتمعنا ووطننا ولم نتردد في مواجهة العدو الاسرائيلي”.

كلام السيد شكر جاء الاحد خلال الاحتفال التأبيني الذي أقامه حزب الله في حسينية بلدة حورتعلا البقاعية لمناسبة أربعين الشهيد “على طريق القدس” حسن حسين المصري، بحضور عضو كتلة “الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد وفاعليات دينية وسياسية وبلدية واختيارية واجتماعية وحشد من الاهالي.

ورأى السيد شكر أن “الأمة التي على حق لا يمكن أن تهزم وفي الأزمات هناك حقيقتان لا ثالث لهما، إما الثبات وإلنهضة والتمسك بالعقيدة الراسخة، وهذه المبادئ سار على نهجها الشهداء والمجاهدين، وإما التردد والتراجع والتخلف”، ولفت الى ان “أي أمة تقع في أزمة أو في حرب أو باعتداء من العدو أو في تحالف أهل الكفر عليهم فتتردد فسوف تخسر وتذل ولن يبقى لها باقية، ولا موقع احترام لها في مصاف الأمم والمجتمعات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام