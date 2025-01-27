إعلام العدو: عن رئيس مجلس المطلة “دافيد أزولاي” الاتفاق المبرم مع لبنان سيء لـ”إسرائيل” ونتنياهو وقع على اتفاق استسلام مقابل حزب الله الذي سيعود – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 13:52

إعلام العدو: عن رئيس مجلس المطلة “دافيد أزولاي” الاتفاق المبرم مع لبنان سيء لـ”إسرائيل” ونتنياهو وقع على اتفاق استسلام مقابل حزب الله الذي سيعود

منذ 54 mins 27 January، 2025
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