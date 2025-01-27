وزارة الصحة اللبنانية: 24 شهيدا و134 جريحا ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان أمس الأحد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 13:52

وزارة الصحة اللبنانية: 24 شهيدا و134 جريحا ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان أمس الأحد

منذ 1 ساعة 27 January، 2025
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