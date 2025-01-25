لافروف: تعافي علاقاتنا مع واشنطن مرهون بمدى مراعاتها لمصالحنا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن “تعافي العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة مرهون بمدى مراعاة واشنطن لمصالح موسكو”.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي الجمعة إنه “إذا أخذ الجانب الأمريكي مصالح بلادنا بعين الاعتبار، فسيتعافى الحوار بين البلدين تدريجيا، أما إذا لم يحدث ذلك فستبقى الأمور على حالها دون تغيير”.

وأشار لافروف الى أنه “على الرغم من إمكانية تحسن العلاقات في حال مراعاة المصالح الروسية، إلا أنه لا يمكن توقع أية تحولات إيجابية جذرية في العلاقات الثنائية تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

يذكر أن ترامب صرح في وقت سابق أنه “لا يسعى لإيذاء روسيا”، وأكد على “حبه للشعب الروسي وعلاقته الجيدة بنظيره الروسي فلاديمير بوتين”، غير أنه هدد لاحقا “بفرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة ضد روسيا، إذا لم توقف موسكو العملية العسكرية الخاصة”، ودع “لإنهاء الصراع في أوكرانيا فورا”، محذرا من “العواقب السلبية المحتملة لاستمرار القتال”.

المصدر: روسيا اليوم