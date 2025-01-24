الشيخ ياسين: استمرار الخروقات الاسرائيلية يؤكد ضرورة التمسك بثلاثية قوة لبنان

أكد رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين في خطبة الجمعة التي ألقاها من مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور جنوب لبنان على “وجوب أن تتحرك الدولة لضمان سيادتها ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وفرض احترام الاتفاق الذي جرى برعاية دولية قبل مرور الستين يوما التي تم تحديدها”.

وقال الشيخ ياسين إن “تصريحات مدعي السيادة أتباع السفارات ضد المقاومة في لبنان لا قيمة لها”، وتابع ان “السيادة التي دافعت عنها المقاومة بالدم لن تهتز من تصريحات طائفية مذهبية حاقدة”، وشدد على “ضرورة استنفار مؤسسات الدولة المعنية لإعادة الخدمات للمناطق التي تعرضت للعدوان ومسح الأضرار ووضع خطة تقديم التعويضات التي تعتبر واجبا تجاه الشعب الذي أثبت أنّ لبنان بلد حر سيد مستقل”.

ولفت الشيخ ياسين الى ان “استمرار الخروقات الاسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية منذ عشرات السنوات يؤكد ضرورة التمسك أكثر بثلاثية قوة لبنان كخيار لا بديل عنه لبقاء لبنان”، واضاف “هذه الثلاثية تم تأكيدها بالدم في التصدي للعدوان الأخير الذي فشل في النيل من المقاومة التي سجلت واحداً من أعظم الانتصارات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام