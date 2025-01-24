وزير الطاقة اللبناني: الكهرباء ستُؤمّن للبنانيين بحدود الـ12 ساعة يوميًا اعتبارًا من آذار المقبل علمًا ان التغذية اليوم تتراوح بين 9 و10 ساعات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2025 - 11:58

وزير الطاقة اللبناني: الكهرباء ستُؤمّن للبنانيين بحدود الـ12 ساعة يوميًا اعتبارًا من آذار المقبل علمًا ان التغذية اليوم تتراوح بين 9 و10 ساعات

منذ 21 mins 24 January، 2025
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