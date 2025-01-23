مبادرة في كلية الاعلام – الفرع الأول حول آليات الدعم النفسي

حضرت مبادرة “كيفنا للدعم النفسي” في كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية الندوة التي نظمها مجلس طلاب الفرع الأول، والتي خُصصت كجلسة تعريفية بآليات الدعم النفسي.

قدّم الندوة أصحاب المبادرة: المعالجة الأستاذة حنان نصر، والمعالجة الأستاذة براءة حاطوم، وذلك في قاعة الدكتور وسيم حجازي، بحضور ومشاركة عدد من الأساتذة الجامعيين وأعضاء مجلس وطلاب الفرع.

استهلت الأستاذة حنان نصر الجلسة بتعريف الحاضرين بأهداف المبادرة، مؤكدة أهمية دور الإعلام في التأثير النفسي والمعنوي على المجتمع. وقالت: “كيفنا ليست مجرد سؤال نجيب عليه بطريقة مبسطة، بل هي كلمة تنبع من القلب إلى القلب، ومن إنسان إلى إنسان. إنها نهج إنساني قائم على قدرة التواصل، ومشاركة التجارب، والشعور بالشخص الآخر، والتعبير عما في داخلنا.”

بدورها، قامت الأستاذة براءة حاطوم بتنفيذ جزء من ورشة للدعم النفسي مع الطلاب، وخلال التمرين قالت: “لقد أثبتنا خلال الفترة الماضية أن لكل منا دورًا، بغض النظر عن مكاننا، سواء كنا في الخط الأكاديمي أو المهني. وقد لمسنا ذلك من خلال الاستجابة الكبيرة من قبلكم خلال الحرب وتقديم الدعم والمساندة.”

كما تضمنت الجلسة مداخلات من عدد من الإداريين وأساتذة الكلية، الذين شاركوا آرائهم، فيما أتيحت الفرصة للطلاب للتعبير عن مشاعرهم وتجاربهم النفسية خلال وبعد الحرب، واستعراض الظروف النفسية التي مروا بها.

وفي ختام الجلسة، اتفق الحاضرون على أهمية تكرار مثل هذه اللقاءات، لما لها من دور كبير في مساعدة الجميع على تجاوز محنة وظروف الحرب.

المصدر: موقع المنار