إيران | انعقاد المؤتمر الدولي الثالث عشر “غزة رمز المقاومة” في طهران

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر بعنوان “غزة رمز المقاومة” في طهران، اليوم السبت، بحضور مسؤولين إيرانيين سياسيين وعسكريين وعوائل الشهداء.

وأكد رئيس السلطة القضائية في إيران، الشيخ “غلام حسين محسني إيجئي”، ضرورة شرح جرائم الكيان الصهيوني الغاصب للشعب والأجيال القادمة، مشددًا على أهمية دعم شعب غزة المظلوم بقوة وتكريم مثابرته وإيمانه وجهوده.

وأشار محسني إيجئي إلى أنه” منذ أكثر من 70 عامًا، ارتكب الكيان الصهيوني، بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الحكومات الغربية، وصمت بعض الحكومات الأخرى، بما في ذلك الإسلامية منها، جرائم غير مسبوقة في التاريخ”.

وأضاف أن”جرائم الكيان الصهيوني الغاصب والشرير لا تقتصر على العام ونصف العام الماضيين فقط، بل إن من يريد التعرف على هذه الجرائم يجب أن يعود إلى اليوم الذي شهد إنشاء هذا الكيان الوهمي في هذه المنطقة”.