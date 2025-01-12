لافروف وفيدان ناقشا أهمية منع المخاطر التي تهدد أمن الطاقة

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي هاكان فيدان خلال محادثة هاتفية الأحد الأزمة الأوكرانية وأهمية منع المخاطر التي تهدد أمن الطاقة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن “وزيري الخارجية في إطار تطوير حوار منتظم قائم على الثقة، تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا”، وأضافت “تم إيلاء اهتمام خاص للحاجة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية، ولمنع الأعمال التي تهدف إلى خلق مخاطر تهدد ضمان أمن الطاقة”، وتابعت “كما ناقش لافروف وفيدان التطورات في سوريا، وأشارا إلى تنظيم حوار وطني شامل في الجمهورية العربية السورية”.

واضافت الوزارة “ناقش سيرغي لافروف وهاكان فيدان المزيد من الخطوات لدعم التسوية السورية من خلال تنظيم حوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى السياسية والعرقية والطائفية في سوريا وجميع -اللاعبين الخارجيين- القادرين على المساعدة في إيجاد الاتفاقات المناسبة”.

المصدر: روسيا اليوم