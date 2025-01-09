عناوين واسرار الصّحف الصادرة اليوم الخميس 09/01/2025

العناوين

البناء:

– اندفاعة أميركية فرنسية سعودية تجتاح الكتل النيابية لصالح دعم ترشيح قائد الجيش.

– فرنجية ينسحب مؤيداً عون و«التيار» عكس التيار وحردان للتوافق حول الاستحقاق.

– انتخاب عون يقف عند عتبة الثنائي.. والتوافق لم يكتمل والجواب اليوم في الصندوق

النهار:

– جوزيف عون الرئيس ال 14؟

– لبنان ينتخب رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين على الشغور…

– سيلرغراف لـ”النهار”: هناك ضرورة قانونية لحظر حزب الله… ومؤتمر لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة

– جوزف عون… القائد الذي هوى الصيد واجتاز المعارك الكبرى

– لِمَ لا يُسمح لرئيس الجمهورية بولايات متتالية كرئيس المجلس؟

الأخبار :

– الخارج يأمر القائد رئيسكم

– 73 نائباً أيّدوا قائد الجيش و55 نائباً أجّلوا قرارهم إلى اليوم | أمر سعودي – أميركي: انتخبوا جوزف عون!

– خطوة إماراتية أولى ضد الشرع | أوروبا على خطى أميركا: تخفيف مشروط للعقوبات

اللواء:

– جوزاف عون رئيساً قبل الجلسة.. وأصوات الثنائي في الصندوقة

– الموفدان السعودي والفرنسي يلتقيان كل الكتل والنواب والمستقلين.. وسحب جدل التعديل من المشهد

– جوزيف عون: رئيس يحمي لبنان لا المنظومة

– مبروك للبنان وللرئيس العماد

الشرق:

– فؤاد شهاب يعود من خلال جوزيف عون رئيساً

– قائد الجيش الى قصر بعبدا بتوافق وطني

الجمهورية:

– استنفار دولي لانتخاب عون

– هل حسم التوافق؟

الديار:

– الخميس الكبير: الجنرال جوزاف عون على عتبة الرئاسة

– اميركا ــ فرنسا ــ السعودية حشدت اكبر قدر من التوافق على قائد الجيش

الاسرار

النهار:

– في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، توجه الرئيس نجيب ميقاتي الى الوزير عصام شرف الدين بالقول: “انت تجتمع مع لجان المودعين وقررتوا ان تتظاهروا امام دارتي و تحضروا معكم تابوت للاعتراض على سياسة الحكومة” رد الوزير: “أنا لم اوافق معهم لكنهم كانوا سيفعلون ذلك ومعهم حق”.

– تساءل وزراء وبأسلوب كاريكاتوري، عما إذا كانت الحملة الدعائية التي يقوم بها وزير الاقتصاد لتسويق نفسه لرئاسة الحكومة، هي مسبقة الدفع، وانها للإيحاء بأن بعض الخارج يدعمه؟

– قال أحد الدبلوماسيين الغربيين في مناسبة اجتماعية، بأن أحد المرشحين المصرفيين الذي يعيش في باريس، جاء إلى لبنان ليس بدفع من ماكرون، إنما هو من أخذ هذا القرار للقاء الكتل النيابية واستمزاج رأيها في ترشيحه للرئاسة.

– قال متابع لمسار الملف الرئاسي في لبنان ان ما حرك الملف الى نهايته السعيدة هي العصا الغليظة للعقوبات الاميركية وسيتبع الانتخاب تاليف حكومة متوازنة ثم تثبيت الحدود مع اسرائيل ومكافحة الارهاب وضبط السلاح غير الشرعي.

– اكد مسؤول مالي ان انتظام الحياة السياسية في لبنان لا يمكن ان يعيد سعر صرف الدولار الى 50 الف ليرة كما يروج حاليا لان قيمته الفعلية تتجاوز 70 الفا.

اللواء:

همس

– من المستبعد إحياء الاتصالات بين لبنان وسوريا في العهد الرئاسي الجديد، وفقاً لترتيبات بحثت في أروقة الجهات الداعية للمرحلة الجديدة..

غمز

– انقطع الاتصال بين «الثنائي» وحلفائه، قبل أيام قليلة، على خلفية «انفخات الدف» وتفرّق الحلفاء!

لغز

– لم يخرج اجتماع نائب «مرجعي» مع موفد عربي بـ«تفاهمات» على تمرير الجلسة، وفتح صفحة جديدة بعد جلسة الانتخاب.

الجمهورية:

– سُئلت شخصية قريبة من 8 آذار عن دوافع مشاركتها في لقاء مع موفد غربي فأجابت: ليس المهم مع من تجلس وإنما ماذا تقول.

– وصف مصدر قيادي أنّ التفاوض بين جهتَين لبنانيتَين وموفد إقليمي اتخذ منحى إيجابياً ولن يتوقف حتى بلوغ الأهداف المرسومة.

– تضاربت اجتهادات القوى السياسية وخبراء دستوريّين في تفسير بنود دستورية، فيما البلد يرزح تحت انهيار وعشرات آلاف منازل اللبنانيّين مدمّرة والمؤسسات تتفكّك

البناء:

خفايا

– قال مصدر دبلوماسي إن كل الجهود لتأمين 86 صوتاً لانتخاب قائد الجيش في الدورة الأولى من دون أصوات الثنائي وصلت لطريق مسدود وإن القوى الدوليّة والإقليميّة المعنية بالاستحقاق الرئاسي عادت إلى المربع الأول وهو البحث بتلبية شروط الثنائي التي تتصل بضمانات واضحة من الرعاة بالسير بتطبيق كامل للقرار 1701 خصوصاً لجهة مصير مزارع شبعا وسائر النقاط اللبنانية المحتلة وعودة التنقيب في المنطقة الاقتصادية البحرية اللبنانية عن الغاز والتطبيق الكامل لاتفاق الطائف لجهة البنود الإصلاحيّة المعلقة وضمان إعادة الإعمار.

كواليس

– يقول مرجع سياسي إنه إذا سارت الأمور كما هو مرسوم ووافق الثنائيّ على السير بالتصويت لصالح قائد الجيش سواء في الدورة الأولى أو الدورات التي تليها أو بعد أيام، فإن الهيكليّة السياسيّة داخل الطوائف سوف تتغيّر لصالح ظهور قوة جديدة مسيحياً تحت عباءة رئيس الجمهورية ونظريّة عهد شهابيّ جديد تنافس وتزاحم كلاً من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وتقاسم على النفوذ، وفي مجلس نواب 2026 سوف نكون أمام كتلة جديدة وازنة لصالح هذا التيار الجديد وربما يكون هذا سبب تردّد وممانعة القوتين المسيحيتين الكبيرتين في السير بخيار انتخاب قائد الجيش.

المصدر: صحف