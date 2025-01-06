“جبهة العمل” أشادت بالعملية البطولية قرب قلقيلية: رد طبيعي على مجازر العدو

أشادت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان “بالعملية الفدائية البطولية الجريئة التي أدّت إلى مقتل 3 مستوطنين وجرح 8 آخرين جراح أحدهم خطرة، وذلك في قرية الفندق شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية”.

وأكدت الجبهة في بيان لها الاثنين أن “هذه العملية النوعية تأتي في إطار الردّ الطبيعي على مجازر العدو والإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة العزة أمام مرأى العالم أجمع ومسمعه”، وتابعت “هي حقّ مشروع كفلته كل الشرائع السماوية والقوانين الأرضية الوضعية التي أجازت لكل شعب مظلوم ومحتلة أرضه بالدفاع عن نفسه وسعيه وجهاده ومقاومته لتحرير أرضه وممتلكاته من براثن المحتلين، مهما كانت التضحيات”.

وأشارت الجبهة إلى أن “هذا الشعب الفلسطيني الصابر الأبيّ يُعاني منذ 76 سنة من ظلم وضيم وقهر العصابات الصهيونية السافرة، التي إرتكبت وما زالت ترتكب أبشع المذابح والمحارق والمجازر بحقّه وتحتل أراضيه وممتلكاته وتصادرها وتضمّها إلى خطة التهويد التي تسير بها على قدم وساق في القدس المحتلة”.

وشددت الجبهة أن “النصر سيكون في نهاية الأمر حليف هذا الشعب الجبّار المضحي المعطاء، الذي ما بخِلَ يوماً وما زال دفاعاً عن أرضه وشعبه ومقدّساته، وها هو اليوم ومنذ السابع من أكتوبر العام الماضي يبرهن للعالم أجمع أنّه ما ضاع حقّ وراءه مُطالب ومقاوم ، وأنّ تحرير تلك الأرض والمقدّسات آتٍ لا محالة مهما طال الزمن وعظُمت التضحيات” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام