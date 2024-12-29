مواعيد العمل في أمانات السجل العقاري للاسبوع المقبل

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية التابعة لوزارة المالية اللبنانية في بيان لها الاحد برنامج عمل أمانات السجل العقاري للاسبوع المقبل.

وقد حددت البرنامج، كالآتي:

– أمانة السجل العقاري في بعبدا والشوف ستقوم نهار الثلاثاء الواقع في 31 كانون الاول ٢٠٢٤ ونهار الخميس الواقع في ٢ كانون الثاني ٢٠٢٥ بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .

– أمانة السجل العقاري في عاليه سوف تستقبل نهار الاثنين الواقع في ٣٠ كانون الاول ٢٠٢٤ معاملات جديدة في المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه وستقوم نهار الخميس الواقع في ٢ كانون الثاني ٢٠٢٥بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية في امانة السجل العقاري.

– امانة السجل العقاري في المتن سوف تقوم نهار الخميس الواقع في ٢ كانون الثاني ٢٠٢٥بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين ، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)

– أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهار الثلاثاء الواقع في ٣١ كانون الاول ٢٠٢٤ وذلك لغاية الساعة 12 ظهرا بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية )، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

كما تم تحديد آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.

هذا وتم تحديد أماكن استلام الطوابع كالآتي:

– محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)

– محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية – جبيل)

يشار الى ان مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سرايا جبيل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام