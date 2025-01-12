“مديرية الشؤون العقارية” أعلنت آلية العمل للاسبوع المقبل

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في لبنان في بيان لها الاحد آلية العمل في أمانات السجل العقاري، الاسبوع المقبل، وتتضمن إنجاز وتقديم معاملات وتسليم أوامر قبض واستقبال طلبات سندات البدل عن ضائع للمناطق المتضررة من العدوان الاسرائيلي وسندات الملكية الجاهزة.

وتتضمن آلية العمل الاتي:

– أمانة السجل العقاري في بعبدا: ستقوم نهار الاثنين في 13 كانون الثاني 2025 باستقبال طلبات الافادات العقارية وطلبات سندات البدل عن ضائع للمناطق المتضررة من العدوان الاسرائيلي وهي حصراً ( الشياح – حارة حريك – برج البراجنة – الليلكي- تحويطة الغدير- الحدث ) ونهاري الثلاثاء والخميس في14 و16 كانون الثاني 2025 باستقبال معاملات جديدة وبتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

– أمانة السجل العقاري في الشوف: ستقوم نهار الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس في 13-14-15-16 كانون الثاني 2025 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وسوف تستقبل نهار الخميس الواقع في16 كانون الثاني 2025 معاملات جديدة .

– أمانة السجل العقاري في عاليه: ستقوم الخميس في 16 كانون الثاني 2025 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين في المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه.

– امانة السجل العقاري في المتن: ستقوم نهار الثلاثاء في 14 كانون الثاني 2025 باستقبال معاملات جديدة، وذلك لغاية الساعة ١٢ ظهرا وستقوم نهار الخميس في 16 كانون الثاني 2025 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين ، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

– أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل: ستقوم نهار الثلاثاء في 14 كانون الثاني 2025 باستقبال معاملات جديدة ونهار الاربعاء في 15 كانون الثاني 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

– ملاحظة: مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام