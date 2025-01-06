مواعيد عمل “الشؤون العقارية” في مختلف المناطق

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في لبنان في بيان لها الاثنين أن “أمانة السجل العقاري في بعبدا ستقوم نهاري الثلاثاء والخميس في 7و9 كانون الثاني 2025 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

وقال البيان إن “أمانة السجل العقاري في الشوف ستقوم نهار الثلاثاء – الاربعاء والخميس في 7 -8 و9 كانون الثاني 2025 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) . وسوف تستقبل نهار الخميس الواقع في 9 كانون الثاني ٢٠٢٥ معاملات جديدة”.

وتابع البيان ان “أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم الخميس في 9 كانون الثاني بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين في المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) في امانة السجل العقاري”.

ولفت البيان الى ان “أمانة السجل العقاري في المتن ستقوم نهار الخميس في 9 كانون الثاني ٢٠٢٥ بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين وبتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) في امانة السجل العقاري”.

وأشار البيان الى ان “أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهاري الثلاثاء والاربعاء الواقع في 7 و8 كانون الثاني 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)”.

واوضح البيان ان “آلية الاستلام حددت بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2X50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه”، وتابع “كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي: محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)، محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية – جبيل)”، وأعلن أن “تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام