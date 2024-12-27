وزارة الزارعة حددت سعر الموز: نقف بجانب المزارعين لمعالجة كل العقبات

حددت وزارة الزراعة اللبنانية في بيان لها الجمعة سعر كيلوغرام الموز بـ35000 ليرة لبنانية.

وقالت بيان إنه “في إطار دعم مزارعي الموز الذين تأثروا جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، وحرصا على استمرارية هذا القطاع الزراعي الحيوي الذي يشكل مصدر رزق أساسي لآلاف العائلات اللبنانية، وبعد سلسلة مشاورات أجرتها مع النقابات والجمعيات الزراعية المعنية، تعلن الوزارة تحديد سعر توجيهي لكيلوغرام الموز من باب المزرعة بقيمة 35,000 ليرة لبنانية”.

واوضح البيان ان “هذا القرار، يأتي في سياق الجهود المبذولة لتعويض المزارعين عن خسائرهم وضمان استدامة القطاع الزراعي عبر تشجيع المزارعين على الاستمرار في زراعة الموز، كما يُسهم هذا الإجراء في دعم الإنتاج المحلي وتسويقه في الأسواق المحلية والخارجية”، واكد أن “هذا السعر التوجيهي جاء تحقيقا للتوازن بين مصلحة المزارع والمستهلك”، وشدد على “أهمية التزام جميع الأطراف المعنية به لضمان تحقيق العدالة والإنصاف”.

وأكدت وزارة الزراعة “التزامها بالوقوف إلى جانب المزارعين ومعالجة أي عقبات قد تواجههم بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام