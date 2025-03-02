وزير الزراعة يتحرك لملاحقة مخالفات الاتجار بالحيوانات البرية

وجه وزير الزراعة في الحكومة اللبنانية نزار هاني كتابا رسميا إلى النيابة العامة التمييزية بشأن المعلومات المتداولة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول تسويق حيوانات برية وطيور محمية، تخضع لاتفاقية “سايتس” والممنوع الاتجار بها وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وشدد هاني على “ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص المعني، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية التنوع البيولوجي في لبنان”، وأكد “استعداد وزارة الزراعة للتعاون الكامل مع الجهات المختصة ووضع كل إمكانياتها بتصرف التحقيق، بما في ذلك تقديم أي معلومات إضافية قد تساعد في إنفاذ القوانين ذات الصلة”.

ولفت هاني الى ان “هذا التحرك يأتي ضمن جهود وزارة الزراعة في مكافحة المخالفات البيئية وتعزيز التزام لبنان بالاتفاقيات الدولية الهادفة إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على التوازن البيئي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام