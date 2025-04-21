هاني: لدعم المبادرات الزراعية وتوسيع نطاقها من خلال توفير الدعم الفني

أكد وزير الزراعة في الحكومة اللبنانية نزار هاني على “ضرورة دعم المبادرات الفردية وتوسيع نطاقها من خلال توفير الدعم الفني للمزارعين”.

كلام هاني جاء يوم الاثنين خلال المشاركة في افتتاح سوق المزارعين في مدينة طرابلس شمال لبنان. وقال هاني إن “هذه المبادرة هي خطوة أساسية نحو نظام تسويق أكثر عدالة وفعالية، نظام يمكّن المزارعين، نساءً ورجالاً، من تسويق منتجاتهم بكرامة وربحية، ويحسّن سبل عيشهم، ويعزز الأمن الغذائي الوطني، ويشجع على استهلاك المنتجات المحلية الطازجة”.

واعتبر هاني ان “افتتاح سوق المزارعين اليوم يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الشركاء الدوليين والمحليين، وهو يؤكد على قدرة المجتمعات الريفية والحضرية على حد سواء على الازدهار عندما تتاح لها الفرص والدعم المناسبين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام