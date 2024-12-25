الراعي: نتطلع بتفاؤل الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. بانتظار مجيء الاسم من الخارج

قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي “نتطلّع بثقة وتفاؤل الى التاسع من كانون الثاني المقبل وهو اليوم المحدد لانتخاب رئيس للجمهوريّة بعد فراغ مخزٍ دام سنتين وشهرين، خلافاً للدستور، بانتظار مجيء الاسم من الخارج”.

ودعا الراعي في “رسالة الميلاد” التي ألقاها من الصرح البطريركي في بكركي الثلاثاء إلى العودة الى ما اسماه “ثقافة الحياد الإيجابيّ الناشط” من أجل خلاص للبنان”، وقال إن “الحياد الإيجابي يجعل من لبنان ما هو في طبيعة نظامه السياسيّ، فيكون فيه جيش واحد لا جيشان وسياسة واحدة لا سياستان، ولا يدخل في حروب ونزاعات أو أحلاف، بل يحافظ بقواه الذاتيّة على سيادة أراضيه ويدافع عنها بوجه كل معتد ولا يتدخّل في شؤون الدول”، على حد تعبيره، وتابع “هذا الحياد يمكّن لبنان من القيام بدوره الفاعل كمكان لقاء وحوار بين الثقافات والأديان ومدافع عن السلام والتفاهم في المنطقة”، بحسب رأيه.

المصدر: جريدة الاخبار