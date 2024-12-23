“جبهة العمل”: أقصر طريق للنصر والتحرير هو الجهاد والوحدة الإسلامية

أكدت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها الاثنين في الذكرى الثامنة على رحيل المربي الشيخ عبد الناصر جبري “المضي قدما في نهجه وثوابته الإيمانية الوحدوية والتربوية الجهادية، كما كان لتبقى راية التوحيد والدعوة إلى الله على علم وجهاد وبصيرة عالية شامخة ولتبقى راية فلسطين مرفوعة مهما تبدلت الأزمنة وتكالب الأعداء على قضيتها المحقة وشعبها المجاهد المجالد الذي يسطر اليوم أروع ملاحم الجهاد والفداء والتضحية والبطولات، دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى”.

وشدد البيان على أن “أقصر طريق للنصر والتحرير من براثن الاحتلال الصهيوني الغاشم المجرم هو هذا الطريق الذي انتهجه الشيخ الراحل ، ألا وهو طريق الجهاد والوحدة الإسلامية الذي كان سببا مباشرا في التحرير عام 2000 وفي الانتصار التاريخي الإلهي الكبير عام 2006 وفي انتصارات معارك غزة العزة وفلسطين من عام 2008/2009 وصولاً إلى معركة سيف القدس ومعركة طوفان الأقصى المباركة التي ما زالت مستمرة بوهجها المتجدد، كما في يومها الأول، وإلى انتصار لبنان وشعبه ومقاومته بلد الإسناد الأول دفاعا عن فلسطين الحبيبة ونصرة لغزة العزة”.

وأكدت الجبهة للشيخ الراحل عبد الناصر جبري “في ذكرى رحيلك الثامنة، نعاهدك على أن نكون في مسيرة ذات الشوكة ودرب التضحيات الجسام العظام حتى يمن الله علينا بالنصر المبين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام